PRF recupera dois veículos roubados em 24h

Ontem, uma equipe estava voltando de uma operação próximo ai Guará II, quando avistaram um carro com placa da Bahia em atitude suspeita

Em 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos roubados, sendo o primeiro tendo sido roubado em agosto, no Ceará, e o outro na última segunda-feira (27), na Bahia.

Ontem, uma equipe estava voltando de uma operação próximo ai Guará II, quando avistaram um carro com placa da Bahia em atitude suspeita. Após vistoria minuciosa, os policiais identificaram que se tratava de uma placa clonada, e através da numeração de identificação do chassi, verificaram que tratava-se, na verdade, de um veículo com placa da Paraíba roubado em Juazeiro do Norte, Ceará, na data de 25 de agosto de 2020.

O homem, de 31 anos, alegou que era apenas o motorista e que o veículo era de uma empresa de construção. A PRF entrou em contato com o dono da empresa, que informou que comprou o carro há 4 meses. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia.

Já na manhã desta quinta-feira (30), a equipe da PRF, em fiscalização na BR 060, deu ordem de parada a um carro com placa de Belo Horizonte. Em consulta, o veículo apresentou registro de roubo, na cidade de Salvador/BA, no dia 27 de dezembro de 2021.

O condutor, de 45 anos, alegou que pegou o carro emprestado em Eunápolis, na Bahia, de um amigo para buscar a esposa e a filha que estavam em Trindade, em Goiás. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia.