Em 24h, nove armas de fogo foram apreendidas no DF

Na madrugada de quarta-feira, 29, para quinta-feira, 30, a Polícia Militar do Distrito Federal retirou de circulação 9 armas de fogo das ruas da cidade. A PMDF vem combatendo à criminalidade no DF, e a apreensão de armas de fogo é um dos principais focos de atuação.

A primeira apreensão foi um revólver calibre 38, com um homem de 52 anos na Ceilândia. A arma estava com 6 munições intactas. No Itapoã, outro revólver calibre 38, também com 6 munições, foi apreendido com um homem.

Em Planaltina, um carro foi abordado pelo Tático Operacional Rodoviário continha três armas de fogo. Uma pistola bereta 365, uma pistola Taurus 9mm G2C e um revólver Taurus calibre 22, juntamente com 145 cartuchos intactos. O condutor do referido veículo assumiu a propriedade das armas.

No Guará II, uma Pistola calibre 40 foi apreendida com 10 munições intactas. Pouco tempo depois, uma equipe policial apreendeu, no São Sebastião, uma arma de fogo caseira, calibre 12, com munição intacta. Um menor de idade foi conduzido à delegacia.

Mais tarde, ainda no São Sebastião, outra pistola, de calibre 9mm, foi apreendida com 9 munições intactas. Um homem foi conduzido à 30ª DP.

Na mesma madrugada, no Paranoá, um homem foi encaminhado à 6ª DP portando um revólver calibre 38 com seis munições.

A apreensão de armas de fogo tem impacto direto na redução dos índices criminais, principalmente nos crimes contra a vida e contra o patrimônio.