Polícia Militar prende um homem com pequeno arsenal no carro

Eram 17h30 dessa quarta-feira (29), quando uma patrulha do Tático Operacional Rodoviário da PM abordou o veículo suspeito com três ocupantes na DF-345, em Planaltina/DF.

Dentro do carro foi encontrado três armas de fogo de calibres diferentes juntamente com 145 cartuchos intactos. O condutor do referido veículo assumiu a propriedade das armas.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 16ª DP, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.