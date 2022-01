PRF recupera caminhão roubado na BR 060

Motorista ficou como refém até retirarem a carga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado na tarde desta quinta-feira (20), na BR 060. O veículo, um caminhão VW branco, estava parado no acostamento sem nenhum responsável por perto. O roubo aconteceu na Cidade Ocidental/GO nesta madrugada.

Por volta das 10h, a equipe estava em ronda quando foi acionada para verificar um veículo abandonado às margens da rodovia, no km 5 da BR 060, no município de Santo Antônio do Descoberto/GO. Ao chegar ao local, a equipe verificou que o caminhão estava abandonado e ligado.

Os policiais entraram em contato com o proprietário do caminhão, o qual informou que o roubo ocorreu na Cidade Ocidental/GO, durante a madrugada e que o motorista ficou em cárcere privado até que os suspeitos retirassem a carga de carne bovina.

A equipe da PRF encaminhou o caminhão e o proprietário para polícia civil continuar com as investigações.