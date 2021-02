PRF prende homem que carregava crack afixado ao corpo

Suspeito disse ter comprado a droga em São Paulo e contou que venderia em Juazeiro do Norte-CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de quinta-feira (18), um homem de 25 anos que carregava cerca de um quilo de crack amarrado no próprio corpo. O flagrante ocorreu no posto da PRF na BR-040, em Santa Maria.

O suspeito estava em um ônibus que vinha de São Bernardo do Campo-SP com destino a Fortaleza-CE. Os policiais revistaram o veículo e, com a ajuda de uma cadela da corporação, encontrou drogas junto ao passageiro.

O homem admitiu que comprou a droga por R$ 12 mil em São Paulo e disse que a venderia em Juazeiro do Norte-CE. Ele e o crack foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

A PRF encontrou ainda um microondas com 398 papelotes de maconha, 270 papelotes de cocaína e 460 porções de crack. Os itens foram despachados em Osasco-SP com destino a Santa Luz-PI.

Não se sabe a quem a droga pertence. A polícia investiga.