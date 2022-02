PRF prende duas mulheres com 45 quilos de maconha em Planaltina/DF

As prisões ocorreram na BR 020 e contaram com o apoio do Grupo de Operação com Cães da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas mulheres, de 25 e 27 anos, que seguiam para o Rio Grande do Norte com 45 Kg de maconha. O ônibus foi parado, na tarde desta quarta-feira (9), em uma fiscalização e contou com o apoio da equipe de cães. Por volta das 18h, um ônibus foi parado para fiscalização de rotina. Durante as consultas, os policiais notaram as duas passageiras nervosas e resolveram revistar as malas no bagageiro do ônibus. Com ajuda dos cães, os policiais encontraram a substância nas malas das passageiras. As detidas e a substância foram encaminhadas à 16ª Delegacia de Polícia Civil de Planaltina/DF. Mais cedo, fiscalizando outro ônibus interestadual que seguia para o Piauí, policiais encontraram 9 kg de maconha e 1,1 kg de cocaína no bagageiro. A apreensão também contou com o apoio dos cães da PRF. A droga também foi encaminhada para 16a DP.