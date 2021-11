PRF prende cinco motoristas por embriaguez ao volante

Uma das ocorrências vitimou um motociclista na BR-251, altura de Cristalina-GO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu cinco motoristas por embriaguez ao volante nas últimas 24 horas. Quatro das ocorrências foram registradas na madrugada deste domingo, na BR-070, em Águas Lindas de Goiás-GO.

Na BR-070, um homem de 34 anos conduzia um Peugeot 307 quando foi abordado. O teste do bafômetro apontou embriaguez. O condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Polícia Civil. No mesmo local, outro motorista, que dirigia um Celta, também foi flagrado sob efeito de bebida alcoólica. O veículo estava com o licenciamento vencido.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais prenderam mais dois motoristas embriagados. Um homem, de 36 anos, que dirigia um Gol, soprou o bafômetro e o resultado foi 0,68 mg/L. O outro preso foi um motorista de 55 anos, que dirigia uma Saveiro. O resultado do teste foi 0,68 mg/L. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Águas Lindas-GO.

Acidente

O quinto caso ocorreu na noite de sábado (27), na BR-251, altura de Cristalina-GO. O motorista de um Ford Fiesta bateu na traseira de uma moto. O resultado do teste de etilômetro acusou 0,79 mg/L. O carro foi recolhido ao pátio da PRF e o motorista conduzido para a Polícia Civil. O motorista da motocicleta foi levado ao hospital com fraturas múltiplas.