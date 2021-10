PRF inicia a Operação Finados nas rodovias do DF e Entorno

Denominada de Operação Finados 2021, a ação segue até a meia-noite de terça-feira (02) e contará com a presença de aproximadamente 250 policiais rodoviários federais

A partir desta sexta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificará o policiamento e a fiscalização nas rodovias que cortam o Distrito Federal e o Entorno.

Denominada de Operação Finados 2021, a ação segue até a meia-noite de terça-feira (02) e contará com a presença de aproximadamente 250 policiais rodoviários federais, que atuarão com foco na segurança viária, visando a redução de acidentes de trânsito, e também no combate ao crime nas rodovias

Dicas de segurança