PRF apreende caminhão carregado com 3,6 toneladas de maconha avaliadas em R$ 18 milhões

O caminhão transportava droga em Formosa e seguia para a Bahia

Na noite do último sábado(2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3,6 toneladas de maconha dentro de um caminhão. O carregamento de entorpecente está avaliado em mais de R$ 18 milhões.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o veículo que foi abordado no km 02 da BR 020, em Formosa (GO), perto da fronteira com o Distrito Federal.

De acordo com a PRF, o caminhão seguia com a carroceria fora das especificações de segurança. O excesso de peso da carga também chamou a atenção. Depois de analisarem as notas fiscais, os policiais perceberam que o volume da carga não correspondia com o que fora apresentado.

Vídeo: Divulgação/PRF

Após pesar na balança do posto fiscal de Formosa, resolveram tirar a lona e descobriram que havia muitos tabletes de maconha.

O motorista foi preso em flagrante e foi encaminhado, com o caminhão e a droga, para a Polícia Civil de Formosa.