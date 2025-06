Previsão do tempo: semana deve ser de baixas temperaturas

Após o recorde de menor temperatura do ano, o brasiliense pode se preparar para o tempo seco, sem chuvas e com baixas temperaturas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Moradores do Distrito Federal começaram a semana enfrentando o frio, com a menor temperatura já registrada até o momento, quando os termômetros marcaram 9,8°C, na Estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina (DF), nesta segunda-feira (09/10).

A menor temperatura deste ano, havia sido registrada no último sábado (07/06), quando os termômetros indicaram 9,9ºC, na mesma região. A mínima histórica aconteceu no dia 19 de maio de 2022, quando os termômetros registraram 1,4°C, na Capital Federal.

Apesar do recorde de baixa temperatura, alguns trabalhadores disseram que não sentiram o frio tão intenso nesta manhã. O publicitário Rodrigo Carvalho, de 39 anos, conta que achou o dia quente ao acordar por volta das 7h30. Ele disse ainda, que prefere o tempo mais frio.

“Sempre saio com um casaco a tiracolo, então é tranquilo. Gosto mais do frio, que é mais fácil de se aquecer do que do calor, que fica mais difícil de se refrescar.”, afirma o publicitário.

Já a auxiliar de serviços gerais Elizete Lúcia, 51 anos, disse que já saiu preparada, com luvas e cachecol, ao ir trabalhar nesta segunda-feira.

“Eu acordo todos os dias às 4h30 da manhã. No máximo às 5h55 eu pego o ônibus para trabalhar, e eu sinto muito frio. Eu tô indo de cachecol, toquinha, blusa de frio né, de moletom. Eu me agasalho bem, porque se não a sinusite me ataca”, conta Elizete.

A princípio, as temperaturas vão continuar entre 9° e 10°C, e a umidade relativa do ar também tende a cair nos próximos dias, segundo o meteorologista do Inmet, Danilo Siden.

A estação mais fria, o inverno, começa em 20 de junho e vai até 22 de setembro, quando tem início a primavera.

“Com essa aproximação do inverno, a tendência é de dias mais frios e secos, com umidade na casa dos 30% ou 25%”, afirmou o especialista, do Inmet.

Em relação às chuvas, o meteorologista acrescentou que todo o Distrito Federal e alguns estados do Centro-Oeste, como Goiás, permanecem neste período do ano com céu limpo e sem previsão de chuvas.

Contrariando as previsões, o DF registrou uma breve precipitação no dia 22 de maio, em diversas regiões administrativas.

As baixas temperaturas pela manhã, desanimam os brasilienses. A assistente de RH Mariana Miranda, 35 anos, afirma que sente desânimo ao levantar para trabalhar em períodos de frio.

“ Dá aquela moleza pra ir tomar banho, se vestir e pra sair nesse frio. Ainda mais com inverno aí próximo. Se já está frio agora, imagina quando o inverno chegar. A gente tem que se agasalhar, levantar e ir pra luta diária, né. “, destaca Mariana.

Com essa proximidade do inverno, a queda da umidade e das temperaturas contribui para o aumento de queixas respiratórias, infecções virais e até casos de desidratação. O neurologista Carlos Taui, recomenda alguns cuidados que devem ser tomados durante esse período.

O especialista recomenda que a população mantenha as vacinas contra viroses e bactérias como as que causam meningite em dia. Nos idosos, é interessante que a vacina contra herpes zoster seja tomada, para evitar quadros de Neurites. O médico ressalta ainda, a importância da hidratação para evitar hemoconcentração, AVE e prevenir crises de enxaqueca.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) reforça a importância de cuidados específicos para proteger a saúde da população, especialmente de crianças e idosos. As recomendações da pasta incluem não só a vacinação, como também o uso de agasalhos, hidratação e evitar aglomerações. A SES-DF oferece diversas informações e orientações sobre cuidados com a saúde no inverno, tanto em seu site oficial quanto em suas redes sociais.

Cuidados com a pele

A nossa pele também sofre com alterações climáticas, e principalmente com a chegada do inverno. De acordo com a dermatologista Patrícia Damasco, a pele pode ficar ressecada nesse período.

“Evite banhos muito quentes e aplique hidratantes corporais e labiais para evitar rachaduras e ressecamento da pele.”, recomenda a dermatologista.Patrícia destaca ainda, a importância de usar protetor solar pois mesmo no inverno, há a incidência da radiação ultravioleta, que pode ser nociva para a pele.

Segundo a dermatologista, o uso de roupas apropriadas para a temperatura do ambiente, é muito importante para manter o corpo aquecido.“Beba bastante água, chás e outros líquidos, para evitar desidratação e a secura das vias aéreas.”, recomenda Patrícia.