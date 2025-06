Marinha instala Hospital de Campanha em Brasília e oferece atendimento gratuito à população

Em comemoração ao Dia da Marinha, celebrado em 11 de junho, a Marinha do Brasil instalou um Hospital de Campanha no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, em Brasília. A ação, que integra a programação do Mês da Marinha, oferece atendimentos médicos gratuitos à população desde o último domingo (8) até a próxima sexta-feira (14), sempre das 9h às 17h, nas proximidades do Estacionamento 11.

A estrutura faz parte de uma Ação Cívico-Social da Marinha e tem como objetivo aproximar a instituição da sociedade, destacando sua capacidade operacional em ações humanitárias e a importância estratégica do mar e das hidrovias para o país. O hospital oferece atendimentos básicos de saúde, com serviços em clínica médica, ortopedia, pediatria, odontologia, psicologia e assistência social. O atendimento é realizado por livre demanda, sem necessidade de agendamento.

Ao chegar ao Hospital de Campanha, o paciente passa pela sala de triagem, onde são aferidos sinais vitais como pressão arterial e níveis de glicemia. A partir dessa primeira avaliação, é feito o encaminhamento para as clínicas disponíveis, com atendimento em clínica médica geral, dois dentistas por dia, além do suporte de profissionais de psicologia e assistência social. A estrutura também conta com leitos para observação e acolhimento de pacientes que precisarem de atendimento mais prolongado.

Segundo o diretor da Unidade Médica Expedicionária da Marinha (UMEM), Capitão de Fragata Médico Demostenes Santana Apostolides, de 50 anos, 37 profissionais atuam na operação do hospital, incluindo equipes da UMEM e do Hospital Naval de Brasília, ambos subordinados ao Comando do 7º Distrito Naval. “Temos médicos em todas as áreas mencionadas, prontos para receber a população. Basta chegar entre 9h e 17h para ser atendido”, afirmou o capitão.

Apostolides explica que, além do caráter assistencial, a ação visa mostrar à população o papel da Marinha em situações emergenciais. “Esse hospital já atuou em diversos cenários de ajuda humanitária, como o terremoto do Chile em 2010, as tragédias de Teresópolis (2011), Petrópolis (2022), São Sebastião (2023) e, mais recentemente, nas enchentes no Rio Grande do Sul. Conseguimos montar a estrutura em até 48 horas e iniciar atendimentos quase imediatamente.”

Além dos atendimentos médicos, a população pode visitar uma exposição de equipamentos e veículos operacionais da Marinha, como o carro lagarta anfíbio, a lancha de operações ribeirinhas, os blindados Piranha IIIC e JLTV, e a Lançadora Múltipla Universal equipada com o Míssil Antinavio Nacional de Superfície. “Trouxemos esses meios para mostrar que a Marinha não atua apenas no litoral, mas está presente também no centro do país, prestando apoio à sociedade com estrutura e prontidão”, ressaltou Apostolides.

A programação do Mês da Marinha em Brasília inclui ainda apresentações musicais e eventos institucionais. No domingo (9), a Banda Sinfônica e a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais se apresentaram ao público, além da solenidade de troca do Pavilhão Nacional na Praça dos Três Poderes. Outro marco da agenda foi o lançamento da Rádio Marinha, agora transmitida em Brasília pela frequência 95.7 FM.

Com mais de 20 anos de carreira, o capitão vê nessa ação uma oportunidade de retribuir à população a missão que assumiu ainda jovem. “Já estive na Amazônia, no Sul, em localidades remotas e até na Antártica. O mais valioso são as histórias que levamos dessas experiências. Estar aqui, em Brasília, é mais uma forma de cumprir esse compromisso com o país”, concluiu.