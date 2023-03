Prévia do IBGE coloca Sol Nascente como maior favela do Brasil

Em 2019, no primeiro mandato de Ibaneis Rocha, Sol Nascente, que antes era parte de Ceilândia, passou a ter uma gestão própria

Segundo dados da prévia do Censo 2022, realizado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), a região do Sol Nascente, que fica a cerca de 40 quilômetros do Congresso Nacional, centro de Brasília, é a maior favela do Brasil.

A região ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro, em número de domicílios. Atualmente, o Sol Nascente tem 32.081 residências, enquanto a carioca possui 30.955. Em comparação com o último Censo, realizado em 2010, a favela da capital federal cresceu 31%, enquanto a do RJ aumentou 20%.

O IBGE considera como favela toda área em que a ocupação se deu de forma precária. Segundo o presidente do instituto, Cimar Azevedo, a diferença entre as localidades é que a do DF fica em um lugar mais plano.

Apesar de o IBGE considerar o Sol Nascente uma favela, Edson Batista, líder comunitário da região, discorda. Para ele, com uma série de melhorias, é possível mudar a imagem do local, que começou a ter os terrenos fracionados de maneira irregular nos anos 1990.

Até 2019, Sol Nascente fazia parte de Ceilândia. Porém, com o desmembramento, que foi anunciado por Ibaneis Rocha em seu primeiro mandato, o local passou a ter uma gestão própria.

Lista das maiores favelas do Brasil

Sol Nascente-DF: 32.081 Rocinha-RJ: 30.955 Rio das Pedras-RJ: 27.573 Beiru, Tancredo Neves-BA: 20.210 Heliópolis-SP: 20.016 Paraisópolis-SP: 18.912 Pernambués-BA: 18.662 Coroadinhoa-MA: 18.331 Cidade de Deus/Alfredo Nascimento-AM: 17.721 Comunidade São Lucas-AM: 17.666 Baixada da Estrada Nova Jurunas-PA: 15.601 Alto Santa Teresina – Morro de Hemeterio – Skylab-Alto Zé Bon-PE: 13.040 Assentamento Sideral-PA: 12.177 Jacarezinho-RJ: 12.136 Valéria-BA: 12.072 Baixadas da Condor-PA: 11.462 Bacia do Una-Pereira-PA: 11.453 Zumbi dos Palmares/Nova Luz-AM: 11.326 Santa Etelvina-AM: 10.460 Cidade Olímpica-MA: 10.378 Colônia Terra Nova-AM: 10.036

O IBGE encerrou em fevereiro a cobertura da coleta domiciliar do Censo. Ao todo, 189.261.144 pessoas foram recenseadas (91%), levando-se em conta a prévia da população divulgada em 28 de dezembro de 2022. No dia 1º de março, teve início a Etapa de Apuração. A divulgação dos primeiros resultados do Censo está prevista para o final de abril.