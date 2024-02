Prevenção e planejamento garantem segurança na primeira noite do Carnaval

Apenas uma ocorrência de apreensão de arma branca foi registrada na noite de sexta-feira (9)

As ações preventivas e planejamento prévio garantiram a segurança no primeiro dia dos eventos carnavalescos no Distrito Federal. Apenas uma ocorrência de apreensão de arma branca foi registrada no primeiro dia de festa, na noite de sexta-feira (9). As ações específicas para este período foram definidas em reuniões, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e participação de representantes dos órgãos envolvidos, no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). Representantes de blocos carnavalescos e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também participaram da elaboração do plano.

A Cidade da Segurança Pública facilitou a atuação dos agentes de segurança. A estrutura foi montada no Estacionamento Norte da Torre de TV, em frente ao Setor Hoteleiro Norte. O local será ponto de apoio para agentes de segurança e comandos móveis das corporações até o final da Operação Carnaval 2024.

As equipes da Diretoria de Educação, do Departamento de Trânsito (Detran-DF), realizaram ações em bares de Asa Norte, Águas Claras e Santa Maria, levando aos foliões materiais educativos, palestras, ações teatrais, além da presença de repentistas.

Os eventos deste sábado (10) seguem monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 30 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. A segurança dos foliões será reforçada por meio do monitoramento com uso de câmeras e drones, aumentando assim a capacidade de monitoramento de multidões e áreas de difícil acesso, facilitando, assim, a identificação de situações suspeitas.

DF Legal

Auditores fiscais realizaram apreensão de 78 garrafas de bebidas alcoólicas de um ambulante instalado em área pública sem autorização. Devido às fortes chuvas, alguns eventos não ocorreram.

Bombeiros

Os militares do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) atuaram por meio de rondas e de viaturas posicionadas em pontos estratégicos, mas não houve demanda de atendimentos na noite de sexta-feira (9). O efetivo contribuiu com os atendimentos relativos às fortes chuvas que ocorreram no Distrito Federal.

Ocorrência

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou abordagens e atuou de forma preventiva nos eventos carnavalescos. Os militares realizaram um flagrante no Setor Comercial Sul, em que um menor foi apreendido portando uma arma branca. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I). Outro menor também foi encaminhado à delegacia, que fica localizada na Asa Norte, por porte de entorpecente.

Com informações da agência Brasília