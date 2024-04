Prestes a completar 55 anos, Guará ganha obras de infraestrutura

Os moradores do Guará, em especial aqueles que residem nas imediações das quadras QEs 38/44 e no Setor Lucio Costa, têm motivos para comemorar. A cidade, que completa 55 anos em 5 de maio, tem recebido diversos investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF). Novas calçadas, iluminação e ciclovias estão ampliando a infraestrutura e mobilidade urbana da região administrativa. Os valores aportados nas obras ultrapassam R$ 1 milhão.

No Setor Lucio Costa, mais de 2 mil metros de novas calçadas com acessibilidade estão sendo construídas. A obra, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade, será finalizada com a instalação de meios-fios, sinalização com acessibilidade e uma ampla ação de podas preventivas na região.

A cabeleireira Alexandra Soares, que mora no Lucio Costa e tem um comércio em frente às obras da calçada, avalia que a reforma trará muitos benefícios para os moradores. “Acredito que será muito bom; as calçadas estavam esburacadas, e era necessário uma reforma para melhorar a acessibilidade para os idosos e deficientes. Já estou vendo que elas estão mais largas”, conta.

O administrador regional do Guará, Artur Nogueira, afirma que o investimento em acessibilidade atende a uma das principais demandas registradas na Ouvidoria. “Fizemos uma enquete em sites, no jornal da cidade e na administração, e os moradores apontaram que no Setor Lucio Costa precisava de novas calçadas. A partir daí tomamos as providências e acionamos a Novacap”, detalha.

Desde 2019, a Novacap já restaurou 524 quilômetros de calçadas em todas as 35 regiões administrativas (RAs). Só em 2023, o investimento nas obras passou de R$ 41 milhões, resultando em 213.145,79 m² de passagens recuperadas.

Para o presidente da Novacap, Fernando Leite, a recuperação dos espaços reforça o sentimento de pertencimento e identidade comunitária da população. “As intervenções nas áreas urbanas garantem a movimentação constante de pessoas nesses locais, criam ambientes mais seguros. A Novacap está comprometida em transformar essas áreas em pontos de encontro positivos e seguros”, afirma.

Ciclovia e iluminação

Já do outro lado do Guará, os moradores que residem nas novas quadras de 48 a 58 e nas imediações das QEs 38/44 contam agora com uma nova ciclovia. Além de garantir a mobilidade, a obra amplia a segurança na região, pois na área foram instalados novos pontos de iluminação.

A ciclovia, de 550 metros, foi concluída no final de março e já está pronta para uso da população. A obra, feita pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), se soma aos mais de 670 quilômetros de malha cicloviária do DF e recebeu um investimento de R$ 700 mil, verga originária de emenda parlamentar da deputada distrital Dayse Amarilio.

“Antes, os pedestres e ciclistas dividiam a pista com os carros. Agora a realidade é outra, e o espaço tem sido frequentado por todos os moradores, pedalando, fazendo caminhada e exercícios. É qualidade de vida”, conta o administrador.

No local, onde não havia nenhum ponto de iluminação pública, foram aportados mais R$ 239 mil para a instalação de 61 novas luminárias em LED pela Companhia Energética de Brasília (CEB). Os recursos ainda possibilitaram iluminar a QE 08 (estacionamentos e o conjunto P) e a QE 10 (área verde). “Estamos com 75% da cidade em LED, e queremos chegar até o fim do ano com 100% de eficientização”, finaliza Nogueira.

