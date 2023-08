Presidente do TJDFT participa de conferência com Ministro alemão no TSE

“Democracia defensiva: experiência da Alemanha e do Brasil”, na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TSE)

O Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo, participou, na manhã desta quarta-feira, 16/8, do seminário “Democracia defensiva: experiência da Alemanha e do Brasil”, na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TSE).

A conferência foi apresentada pelo Ministro do Tribunal Constitucional Federal alemão Josef Christ, como resultado de uma parceria entre o TSE e a Embaixada da Alemanha, com apoio do Fórum Jurídico Brasil-Alemanha e do Fórum de Democracia Europa-Brasil.

Além do Presidente do TJDFT, participaram da conferência a Vice-Presidente do TSE, Ministra Cármen Lúcia, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Ministro Benedito Gonçalves, e os ministros do TSE André Ramos Tavares, Floriano de Azevedo Marques, Gilmar Mendes e Edilene Lobo. A mesa de abertura do evento foi presidida pelo Presidente do TSE, Ministro Alexandre de Moraes.

Durante o seminário, o palestrante alemão Ministro Josef Christ e as autoridades brasileiras compartilharam experiências sobre o papel das instituições na defesa do regime democrático.

O debate foi aberto ao público, com tradução simultânea e pode ser assistido pelos canais do TSE e da Embaixada da Alemanha no Brasil na plataforma YouTube.