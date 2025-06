Presença nas redes sociais aproxima conselhos comunitários de segurança e população do Distrito Federal

Os conselhos comunitários de segurança (Consegs) ganharam um novo canal de comunicação: o Instagram. Os perfis foram criados há cerca de dois meses para estreitar o vínculo com a população, por meio da divulgação de reuniões, demandas dos moradores e respostas dadas pelos órgãos públicos. As entidades consultivas são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), por meio de subsecretaria específica. Atualmente, há 42 Consegs ativos – 36 em áreas urbanas e seis rurais

“Os Consegs colocam em prática a política de integralidade na segurança pública e já mostram resultados concretos na qualidade de vida da população”, enfatiza o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Ao reunir moradores, lideranças comunitárias e representantes do Estado, ajudam a construir decisões mais alinhadas com a realidade local, com mais escuta e corresponsabilidade. Com as redes sociais, esse diálogo e a transparência tendem a se ampliar ainda mais.”

A criação contou com suporte técnico da subsecretaria responsável, por meio de uma gerência de comunicação. O setor auxilia em temas como identidade visual e organização da página online, com sugestões de posts e criação de diretrizes para a checagem de informações antes da divulgação. A gestão do conteúdo publicado é de responsabilidade exclusiva das diretorias dos conselhos. Para acessar os perfis, basta digitar “Conseg”, inserir um ponto final e, em seguida, o nome da região administrativa.

O subsecretário dos Consegs, coronel Paulo André Vieira, reforça que o objetivo da iniciativa é fortalecer a participação da comunidade junto às ações do Estado. “Buscamos trazer maior transparência das atividades e atos desses conselhos, bem como criar um canal em que a comunidade possa interagir e ter maior conhecimento do que está sendo tratado em cada região administrativa e, principalmente, das devolutivas que são dadas pelos órgãos do GDF. Também serve para atualizar o dia, horário e local das reuniões mensais de cada Conseg”, assegura.

A medida já tem mostrado resultado. Na Estrutural, o conselho comunitário publicou uma foto no Instagram sobre os danos causados pela chuva na área rural, solicitando resposta dos órgãos responsáveis, e logo tiveram resposta. “Estávamos com um atoleiro aqui, sem conseguir passar. Fiz uma foto e postei, marcando a Administração Regional da Estrutural e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Eles vieram no mesmo dia com o trator e resolveram, ficou bem legal”, conta a presidente do Conseg da Estrutural, Nelci Cortes Barbosa.

Segundo ela, o uso da plataforma também aumentou a presença dos moradores na reunião mensal. “Fiz a chamada para a reunião nos stories e publiquei (no feed) e, mesmo o Instagram sendo pequeno, teve muitas visualizações e vieram pessoas de fora, que são de comunidades próximas, como a Cana do Reino e o 26 de Setembro”, comentou Nelci.

No ano passado, a SSP-DF promoveu um curso sobre mídias sociais para membros dos Consegs sobre mídias sociais. Foram abordados temas como personalização de perfis, produção de vídeos e fotos, transmissões ao vivo, engajamento e interação com o público, execução de roteiros, tendências e até inteligência artificial. Outras imersões podem ocorrer mediante a demanda dos integrantes das entidades, sempre com o objetivo de atualizar o formato de trabalho e aumentar a conexão dos conselhos com a população

Participação cidadã

Cada um dos 42 Consegs ativos promove, no mínimo, uma reunião ordinária presencial por mês, reunindo moradores, lideranças comunitárias de diversos segmentos e representantes das forças de segurança e de órgãos governamentais com poder de decisão. Em resposta à crescente adesão e à complexidade das regiões, a SSP-DF estuda a criação de mais conselhos em áreas rurais e urbanas.

Neste ano, já foram promovidas 11 reuniões com participação de cerca de 3,4 mil pessoas e formalização de 1.530 demandas. Os encontros visam o debate de problemas e propostas de solução em diversas áreas do governo sob a ótica da segurança pública. Os principais assuntos relatados envolvem manutenção da iluminação pública, reforço do policiamento, limpeza urbana, poda de árvores e perturbação do sossego.

Instituídos pelo Decreto n° 39.910, de 26 de junho de 2019, os Consegs são canais de participação popular que tratam de assuntos relacionados à Segurança Pública. São de caráter consultivo e deliberativo, sem fins lucrativos e de cooperação voluntária, atuando como espaços para discussão e análise de problemas.

*Com informações da Agência Brasília