Premiação homenageará startups que se destacaram no DF em 2022

O evento será realizado nesta quinta-feira (15), na Hípica Hall em Brasília, em uma parceria entre FAPDF e Brasil Startups

Mais de 900 startups estão em fase de idealização ou de operação no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). A Startup Brasília Awards 2022 vai homenagear nesta quinta-feira (15), às 18h, na Hípica Hall, os principais atores do ecossistema de inovação da região.

O Startup Brasília Awards 2022 é mais uma ação promovida pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) em parceria com a Brasil Startups. O evento, fechado para convidados, contará com cerca de 200 participantes para a premiação em diversas categorias, como Startup do Ano, Mentor do Ano, Investidor do Ano, Desenvolvimento de Software, Melhor Programa Educacional de Empreendedorismo e Mulher Empreendedora. Os vencedores de cada categoria serão escolhidos por votação aberta ao público.

De acordo com o diretor-presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior, o investimento em inovação é transformador. “Fomentamos eventos como este por acreditarmos que a inovação é a peça-chave para a mudança da matriz econômica de Brasília. Nossos esforços são para que a nossa cidade se torne referência em soluções criativas e inovadoras”, afirma.

Com informações da Agência Brasília