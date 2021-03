Prefeitos do Entorno decidem fechar comércio não essencial

As cidades que anunciaram as medidas restritivas foram a Cidade Ocidental, Luziânia, Valparaíso de Goiás e Novo Gama. A prefeitura de Águas Lindas também informou que vai impor medidas nas suas dependências

Nesta segunda-feira (22), quatro prefeitos de cidades do Entorno do Distrito Federal anunciaram que deverão suspender as atividades não essenciais em suas regiões. A decisão segue o modelo do que foi decretado pelo governo do Estado de Goiás. A medida restritiva tem o objetivo de conter a proliferação da Covid-19 .

As cidades que anunciaram as medidas restritivas foram a Cidade Ocidental, Luziânia, Valparaíso de Goiás e Novo Gama. A prefeitura de Águas Lindas também informou que vai impor medidas nas suas dependências.

O notícia das medidas restritivas nestas cidades do entorno foi noticiada por meio de um vídeo. Nas imagens, os quatro prefeitos aparecem na frente do hospital de Luziânia e dizem que o sistema de saúde está no limite.

“O colapso é regional. Se é regional, nós quatro começamos a tomar as decisões também regionalmente. […] Assim, estamos seguindo as recomendações do Tribunal de Justilça, Tribunal de Contas dos Municípios e do Ministério Público. É hora de darmos as mãos para valorizar a vida”, explicou o prefeito Fábio Correa.

Governo de Goiás

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), publicou um decreto estadual conhecido como regime 14 por 14. Nesse modelo, as atividades não essenciais são suspensas por duas semanas e funcionam normalmente nas próximas duas semanas, com todas as medidas se segurança adotadas.

Vale lembrar que, de acordo com consórcio da imprensa, Goiás tem a maior média móvel de mortes por covid-19 do Brasil. A secretaria de saúde já registrou mais de 450 mil casos de Covid-19 em Goiás desde o início da pandemia, dos quais mais de 10,3 mil evoluíram para morte