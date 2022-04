Prédios do Plano Piloto ficam sem energia neste sábado (9)

Das 8h30 às 12h, o Comando da Aeronáutica – Anexo do Ministério da Aeronáutica terá o fornecimento de energia interrompido

A região do Plano Piloto ficará sem energia, neste sábado (9), para manutenção em subestação. Os desligamentos afetarão endereços das asas Sul e Norte.

Das 8h30 às 12h, o Comando da Aeronáutica – Anexo do Ministério da Aeronáutica terá o fornecimento de energia interrompido. E das 13h30 às 17h, será a vez da Praça do Buriti, do Palácio da Justiça e dos ministérios do Exército e da Indústria, Comércio e Turismo.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília