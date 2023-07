Precisa chamar o Corpo de Bombeiros? Veja dicas antes de ligar para o 193

‌Ao acionar a corporação é importante ter em mãos um telefone de contato, endereço e saber diferenciar urgência de emergência

Saber como agir em situações de urgência e emergência pode salvar vidas. Ao acionar o Corpo de Bombeiros isso não é diferente, e pensando isso a Agência Brasília traz dicas para a população antes de acionar o 193, telefone de contato dos militares.

Arte: Agência Brasília

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao ligar para a corporação a pessoa deve informar o nome, contato telefônico e endereço completo da ocorrência, bem como explicar o que está ocorrendo. É importante também passar um ponto de referência de fácil localização, o que pode tornar a chegada do atendimento mais ágil.

Reconhecer se a situação é uma emergência ou urgência também colabora para o trabalho dos bombeiros. Urgência são situações onde há um perigo que, caso não haja atendimento, pode vir a se tornar uma emergência, como por exemplo o derramamento de óleo em via pública, construções com estruturas trincadas e a busca por desaparecidos.

Já emergências são situações que não podem ser adiadas e precisam ser atendidas o quanto antes. Isso vale para queda de motocicleta, hemorragia, infarto, traumatismo craniano e afogamento, por exemplo.

“O atendimento pelo número 193 é destinado prioritariamente para emergências e urgências. Denúncias, reclamações, elogios e outras demandas não emergenciais podem ser feitas por meio dos canais de Ouvidoria dos Bombeiros e do GDF”, pontua o tenente-coronel Igor Muniz, do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Vale ressaltar que todas as ligações têm origem identificada e situações de trote, se confirmadas, podem render multa de até R$ 4 mil, conforme o Decreto Distrital nº 44.427/2023.

Com informações da Agência Brasília