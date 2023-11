Pré-selecionados para o 8º Casamento Comunitário são divulgados

A cerimônia será dia 3 de dezembro e celebrará a união de 50 casais em um dos principais cartões-postais da cidade, o Pontão do Lago Sul

A 8ª edição do Casamento Comunitário, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), já tem a lista de noivos inscritos. O documento está disponível e segue o critério de ordem cronológica da inscrição e também outras exigências previstas no Edital nº 09, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A cerimônia será dia 3 de dezembro e celebrará a união de 50 casais em um dos principais cartões-postais da cidade, o Pontão do Lago Sul. Ao todo, são 79 casais interessados em participar do Casamento Comunitário. Caso haja desistência ou a anulação do processo seletivo do casal inscrito, serão chamados os candidatos seguintes, respeitada a ordem cronológica de inscrição. A eventual chamada será realizada quando houver tempo hábil para o casamento junto ao respectivo cartório de registro civil, obedecidos os prazos legais.

Etapas

O Casamento Comunitário do Distrito Federal de 2023 tem cinco etapas: inscrição, análise das documentações, divulgação do resultado, participação no encontro preparatório e cerimônia de casamento.

Os casais contemplados terão de entregar as documentações no cartório no período de 9 de novembro até 17 de novembro. O encontro preparatório destinado aos esclarecimentos e ensaio geral do Casamento Comunitário será no dia 1º de dezembro.

*Com informações da Agência Brasília