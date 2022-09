Prazo para renovar CNH vencida em setembro 2021 acaba sexta (30)

O prazo foi aumentado para todos os motoristas do Distrito Federal como medida de enfrentamento da pandemia da covid-19

Os condutores que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação vencida em setembro de 2021 têm até esta sexta-feira (30) para renovar os exames de emissão do novo documento. O prazo foi aumentado como medida de enfrentamento da pandemia da covid-19.

Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Se a habilitação venceu em outubro de 2021, o prazo para renovação é até o final de outubro deste ano, e assim por diante, seguindo o calendário divulgado.

Para renovar, é necessário realizar um agendamento do serviço de coleta biométrica no site do Detran-DF ou por meio do aplicativo Detran Digital. Com todos os documentos entregues, o condutor também deve repetir o exame clínico em um local credenciado.

Para aqueles com CNH categoria C, D e E, o exame toxicológico também é necessário.