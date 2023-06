Prazo para regularização de imóveis da Vila Buritis termina nesta semana

Todos os lotes possuem a mesma metragem, assim como o mesmo valor final de venda: 200 m² e R$ 130 mil, respectivamente

Termina nesta sexta-feira (16) o prazo para que ocupantes de imóveis comerciais localizados na Vila Buritis, em Planaltina, apresentem a proposta de compra do terreno junto à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap).

O chamamento público de venda direta da área contempla 55 imóveis. Esta é a única oportunidade para o pagamento à vista, com 25% de desconto no valor de venda do imóvel. O edital está disponível para download no portal da agência.

Todos os lotes possuem a mesma metragem, assim como o mesmo valor final de venda: 200 m² e R$ 130 mil, respectivamente. Pessoas jurídicas – empresas, Sociedade de Propósito Específico (SPE), associações e cooperativas – , além de pessoas físicas, podem adquirir os lotes já ocupados.

Financiamento

Diferentes instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis originários da regularização fundiária. Nesse caso, quem escolher obter o recurso em uma dessas instituições pagará a prazo para o banco, mas a Terracap receberá o valor integral do imóvel com o desconto de 25% para o pagamento à vista.

Os ocupantes também podem financiar os terrenos diretamente pela Terracap. Nessa situação, o prazo máximo de pagamento junto à agência é de até 360 meses para pessoa física e até 240 meses para pessoas jurídicas. No caso das associações e cooperativas, o prazo estabelecido é de 36 meses, conforme edital de venda direta.

Para obter todos os benefícios do primeiro edital de chamamento, os ocupantes devem entregar a proposta de compra do imóvel e a documentação exigida em edital para dar prosseguimento ao processo de aquisição do imóvel.

Como se regularizar

Há duas maneiras de realizar esse procedimento: presencialmente, no edifício-sede da Terracap (SAM, Bloco F, Setor atrás do anexo do Palácio do Buriti, das 7h às 19h) ou de forma remota, pelo site da Terracap.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3350-2222, ou pelo atendimento remoto, no chat online. Basta acessar o portal da agência.

Com informações da Agência Brasília