Prazo de inscrição para a seleção estudantil da UnDF termina neste domingo (19)

Candidatos que ainda não se candidataram ao Processo Seletivo Estudantil 2024 da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) têm até este domingo (19) para preencher o formulário online de inscrição.

São oferecidas 620 vagas, distribuídas entre os seguintes cursos superiores: Pedagogia, Matemática, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Gestão Ambiental, Produção Cultural, Serviço Social, Gestão Pública e Gestão da Tecnologia da Informação. Há vagas também para as cinco novas graduações lançadas pela UnDF: Letras-Inglês, Atuação Cênica, Letras-Português, Dança e Ciência da Computação. Confira a tabela completa de cursos.

De acordo com o edital, a seleção dos candidatos será feita com base na nota de uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. A nota a ser considerada ficará a critério do candidato. O início do semestre letivo está previsto para ocorrer no próximo dia 5 de agosto.

Todas as informações e formulários sobre o processo seletivo estudantil para os cursos de graduação da UnDF no segundo semestre de 2024 estão disponíveis no site da instituição.

Serviço

• Prazo de inscrição para a seleção estudantil da UnDF – Até esta domingo (19)

• Clique neste link para se inscrever

• Dúvidas sobre a seleção estudantil deverão ser encaminhadas para o email: [email protected]

• Acesso ao edital e formulários disponível aqui

• Perguntas e Respostas sobre a seleção estudantil

*Com informações da Agência Brasília