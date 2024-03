Praça Eduardo e Mônica está sendo reformada

A praça está em obras e voltará a receber a visita da população e dos frequentadores do Parque

Famosa como um dos pontos de encontro favoritos dos músicos de Brasília, a Praça Eduardo e Mônica, localizada no Estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitscheck, será reformada.

A praça está em obras e voltará a receber a visita da população e dos frequentadores do Parque. O local vem recebendo o plantio de novas mudas de grama e os bancos e mesas estão sendo reformados.

O administrador Todi Moreno explica que a reforma faz parte do cronograma de melhorias do parque, além de estar sendo preparada para abrigar apresentações culturais. “Essa praça tem um simbolismo representativo para os músicos e para as famílias que passam por aqui. As melhorias, assim como as outras que estão sendo e já foram realizadas, já estava no plano de trabalho da administração em conjunto com a Secretaria de Esporte e Lazer (SELDF). A reabertura desse espaço será mais uma opção de lazer para a população”, destaca.

A Praça Eduardo e Mônica é uma homenagem ao icônico cantor e compositor Renato Russo e à sua emblemática banda, Legião Urbana. O nome da praça é uma reverência à canção que conta a história de um casal que, de forma única, representa a cultura da capital federal.

Além dessas obras, o Estacionamento 10, já recebeu também a modernização da iluminação, com a substituição de lâmpadas amarelas pelas lâmpadas de LED. A troca se estenderá por todo o Parque da Cidade.

*Com informações da Agência Brasília