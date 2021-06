Praça do DI restaurada para a comunidade de Taguatinga

Administrador de Taguatinga, bispo Renato Andrade afirmou que a reforma era uma antiga demanda da população

Luciano Piau Braga conhece a Praça do DI, em Taguatinga, como poucos. Quando era criança, ele já brincava no local. Hoje, aos 54 anos, contabiliza 29 como professor de Educação Física da Secretaria de Educação (SEE), com 18 anos no projeto Centro de Iniciação Desportiva (CID). De todo esse tempo, lá se vão 16 anos lidando com a meninada na Praça do DI.

O professor dá aulas de futsal para meninos e meninas da faixa etária dos seis aos 18 anos. A atividade, que era realizada nos períodos da manhã e da tarde, reunia até 180 alunos, antes da pandemia de covid-19. “Conheço a Praça do DI a vida inteira. Eu já jogava bola lá, quando era menino. Os problemas da praça foram ocasionados mais em função do tempo do que por depredação, porque esse é um espaço que a comunidade sempre utilizou e cuidou”, analisa Luciano Braga.

Originalmente batizada Santos Dumont, mas popularmente conhecida como a Praça do DI, por causa do Departamento de Imobiliária da Novacap, que funcionava no local, a praça vai ser entregue novamente – agora, reformada, pintada e segura, como a comunidade queria.

Administrador de Taguatinga, bispo Renato Andrade afirmou que a reforma era uma antiga demanda da população. “Essa é uma grande entrega para nossa cidade. É mais um ganho, dentro de todos os que o governador Ibaneis Rocha tem entregado para a população de Taguatinga”, comemorou o administrador.

Ele enfatizou que a administração regional ampliou o leque de serviços executados na Praça do DI, beneficiando, principalmente, as crianças. “Aumentamos as obras para melhor atender as nossas crianças. Com o parquinho e a quadra revitalizados, elas têm um local para brincar com segurança, já que o espaço é gradeado e temos os vigilantes, que ficam lá o tempo todo”, explicou.

Reformas

Para reformar o espaço de 10 mil metros quadrados, a administração de Taguatinga gastou R$ 15,6 mil aproximadamente. Além de materiais remanescentes, mão de obra e maquinário da própria regional, a reforma também contou com a colaboração da Novacap.

As obras na Praça do DI incluíram a pintura do alambrado e o desenho e pintura de um painel, com temas infantis. No parquinho infantil, foram substituídos brinquedos que se encontravam quebrados. No espaço também foram pintados jogos e brincadeiras de crianças, como amarelinha e caracóis.

A praça ganhou também uma quadra de areia, que poderá ser utilizada para a prática de vôlei de praia ou futebol de areia. Na quadra poliesportiva foi feita a recomposição de alguns trechos do piso que estavam danificados, a remarcação das linhas da quadra e a limpeza do espaço.

Miguel Landim Carvalho, 15 anos, aluno da escolinha de futsal desde os 6, não vê a hora de voltar a frequentar a Praça do DI. “Eu jogava bola lá todos os dias. Dá para ver que já está tudo arrumadinho. Tomara que volte a funcionar logo”, disse o morador da QNC 14.

Com informações são da Agência Brasília