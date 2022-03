Praça da Bíblia será inaugurada em Brazlândia

O valor do investimento para o projeto é de, aproximadamente, R$ 700 mil, verba de emenda parlamentar do distrital Iolando Almeida

A praça da bíblia, espaço dedicado à fé cristã será inaugurado, nesta sexta-feira (18), às 20h, em Brazlândia. Localizada na Quadra 37, Área Especial 2, da Vila São José, a praça irá abrigar eventos de natureza religiosa, como encontros ecumênicos, shows gospel, cultos, feiras e outras atividades dedicadas ao tema. Trata-se de uma reivindicação de mais de 20 anos do segmento cristão na cidade. O valor do investimento para o projeto é de, aproximadamente, R$ 700 mil, verba de emenda parlamentar do distrital Iolando Almeida.

“É um espaço de integração entre as religiões, dedicado àquelas pessoas que falam de Cristo”, comenta o chefe de gabinete da Administração Regional de Brazlândia, Marcelo Gonçalves. “O monumento foi construído para que todas as igrejas cristãs possam realizar seus eventos sem precisar montar estrutura; já está tudo lá, tem iluminação, palco, é só as congregações assumirem o espaço e realizarem os eventos que quiserem”, diz o servidor.

Presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Brazlândia (Copebraz), Valdeci Vieira destaca que a criação do espaço é um marco para a comunidade religiosa local. Segundo o pastor, além de eventos religiosos, o local servirá de encontro para ações sociais. “Havia 23 anos que o lugar estava destinado para ser a Praça da Bíblia, mas só agora se concretizou. Mais do que uma luta do segmento religioso, é a conquista de toda a cidade”, avalia.

O projeto, que envolve um palco de 371,1 m², conta ainda com a reprodução, em concreto, de uma Bíblia aberta trazendo trecho do livro do Apocalipse. Também foram realizados no local, serviços de drenagem de águas pluviais, instalações elétricas – inclusive com o acréscimo de um para-raios -, além de passagens com acessibilidade para pessoas com deficiência. Trinta homens trabalharam no local desde o início das obras, em dezembro de 2021.

Para Kildare Meira, assessor de Assuntos Religiosos do GDF, a referência ao livro sagrado simboliza, mais do que nunca, a vocação que a região administrativa tem para diversas atrações religiosas, como a Marcha para Jesus, Encontro da Mãe com o Filho, Festa do Divino Espírito Santo e Festa de São Sebastião. “Brazlândia é uma cidade marcada pela fé de seu povo, então, mais do que relevante a promoção de um espaço de lazer que dialoga com um livro sagrado, é um bem cultural reconhecido pela Unesco”, salienta.

Moradora do bairro São José, onde foi erguido o momento, a dona de casa Sirlene Vieira, 43 anos, elogia a iniciativa do GDF. “Antes só tinha um estacionamento, vez ou outra o espaço era reservado para parques de diversões”, conta. “Legal a ideia desse palco permanente, vai ficar até melhor para ver o artista, o padre ou pastor que estiver ali”, observa.

*Com informações de Lúcio Flávio, da Agência Brasília