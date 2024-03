Praça da Bíblia, em Ceilândia, passará por obras

A proposta da Seduh é oferecer mais conforto para a comunidade, que já utiliza a praça para manifestações culturais

A Praça da Bíblia será reformada. O projeto de melhoria do espaço, que fica na QNP 19 de Ceilândia, foi aprovado pela Portaria n° 13 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). A norma foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (11).

A proposta da Seduh é oferecer mais conforto para a comunidade, que já utiliza a praça para manifestações culturais, como batalhas de rap e rodas de capoeira e de samba, entre outros. Por isso, o projeto prevê um espaço destinado a múltiplos usos, com uma vila gastronômica e áreas para cultura, esporte e lazer.

A praça ainda contará com parque infantil, anfiteatro aberto, local amplo para eventos ao ar livre, pista de skate, vagas de estacionamento, equipamentos de ginástica e áreas de passeio conectadas com a rede cicloviária.

“Essa iniciativa pretende melhorar a Praça da Bíblia, ponto importante de encontro e manifestações culturais de Ceilândia”, explicou o subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura da Seduh, Vitor Recondo.

Segundo o administrador regional de Ceilândia, Dilson Resende, a reforma da Praça da Bíblia é aguardada com anseio pela população. “É área importante de eventos culturais e gastronômicos. A comunidade certamente ficará muito agradecida”, comentou. “Ceilândia está ganhando muitos presentes, como a construção da Praça do Metrô, a pintura da Praça dos Eucaliptos e, agora, a reforma da Praça Bíblia”, completou.

A portaria entra em vigor a partir da data da publicação. Após a aprovação, o projeto de requalificação será encaminhado à Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) para projetos complementares e orçamento da obra.

A proposta de reforma da Praça da Bíblia passou por consulta pública em março do ano passado, com um questionário virtual aberto a toda a população. A iniciativa recebeu o apoio de 98,8% dos participantes.

*Com informações da Agência Brasília