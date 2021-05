Portaria define membros da Comissão Distrital para os ODS

O DODF desta terça (18) traz o grupo que acompanhará a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no DF

Buscando acompanhar e contribuir para o cumprimento de compromissos globais com a ONU e seus países-membros, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), até 2030, o Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, na manhã desta terça (18), a lista dos representantes dos órgãos distritais integrantes da Comissão Distrital para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

O secretário de Economia, André Clemente, explicou que o trabalho do GDF já está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desde a elaboração do Planejamento Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, e complementou: “O lançamento do Pró-Economia – Etapa I, que prevê 20 medidas de apoio ao setor produtivo, também é um excelente exemplo de medida alinhada aos ODS, já que visa crescimento e geração de empregos”, disse.

A comissão é composta por membros da Casa Civil do Distrito Federal, da Secretaria de Economia, do Escritório de Assuntos Internacionais, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Educação.

Para a chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do GDF e membro da Comissão, Renata Zuquim, a definição dos membros vai alavancar o trabalho em prol da Agenda. “O GDF já possui uma perspectiva ‘2030’ integrada às suas ferramentas de gestão, como temos demonstrado e acompanhado desde a criação dos ODS. Com a Comissão definida, poderemos fazer ainda mais pela sustentabilidade da nossa capital”, disse.

Agenda

A Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável é um apanhado de metas, norteadores e perspectivas definidos pela ONU em 2015 para atingirmos a dignidade e a qualidade de vida para todos os seres humanos do planeta, sem comprometer o meio ambiente, e, consequentemente, as gerações futuras. O Escritório de Assuntos Internacionais do GDF preparou uma página em seu site dedicada aos ODS e às ações governamentais alinhadas a eles.

