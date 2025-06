População tem serviços de saúde na comemoração de 32 anos de São Sebastião

Nessa sexta-feira (27) até domingo (29), começaram as celebrações do 32º aniversário de São Sebastião. Entre as atividades promovidas, estiveram os serviços de saúde oferecidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Na sexta, a população contou com vacinação, testes rápidos para Infecções sexualmente transmissíveis (IST), distribuição de kits odontológicos e orientações em saúde. Já neste sábado (28), foi disponibilizada a vacinação do calendário adulto, com exceção das vacinas BCG e contra a dengue.

A moradora da região Rosângela Barbosa, 39, aproveitou a ocasião para vacinar os filhos Thiago, 2, e José Pedro, 9. “Às vezes a gente não tem tempo para ir até o posto de saúde, então aqui foi muito bom, porque vacinei os dois de uma vez”, contou.

Quem também atualizou o cartão de vacina foi a aposentada Ione Balbino, 51, que, junto com o filho Isaac, 9, recebeu a dose contra a gripe. “Essa vacina é muito importante. Sempre que tomamos, passamos o ano mais tranquilos, sem aquelas gripes fortes e isso faz muita diferença”, disse.

Além da participação nas comemorações de aniversário de São Sebastião, a SES-DF esteve presente na 54ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, também na sexta (27) e sábado (28), na região do Araponga, ao lado do Centro Educacional Dona América Guimarães. A ação levou diversos serviços gratuitos à população.

No local, os moradores puderam contar com testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites B e C, vacinação do calendário adulto e infantil, exceto BCG e dengue, Práticas Integrativas em Saúde, vacinação de pets e distribuição de kits odontológicos.

O evento é organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), no qual serviços e atividades de lazer são oferecidos por diferentes órgãos públicos do DF. Desde sua criação, o programa GDF Mais Perto do Cidadão já realizou mais de 350 mil atendimentos.

*Com informações da SES-DF