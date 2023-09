População ganhará reforço de 120 ônibus para o desfile do 7 de Setembro

Serão mais 20 ônibus da Piracicabana, 30 da Pioneira, 30 da Urbi, 20 da Marechal e mais 20 da São José

Devido ao desfile do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) autorizou o reforço de 120 ônibus a mais para a Rodoviária do Plano Piloto. As viagens extras ocorrerão a partir das 6h, sentido Plano Piloto, e das 10h às 13h, para as regiões administrativas.

Serão mais 20 ônibus da Piracicabana, 30 da Pioneira, 30 da Urbi, 20 da Marechal e mais 20 da São José. O Metrô vai funcionar das 6h às 19h no feriado da Independência.

Pontos facultativos

Quarta (6) e sexta-feira (8), dias em que o GDF anunciou ponto facultativo, os horários não sofrem mudanças, mantendo a mesma tabela dos dias úteis. O Metrô também não terá alterações, com operação das 5h30 às 23h30.

Os passageiros podem conferir os horários das viagens dos ônibus por meio do dfnoponto.semob.df.gov.br.

*Com informações da Agência Brasília