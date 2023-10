População do Sol Nascente recebe programa GDF Mais Perto do Cidadão

Atendimentos foram até as 12h deste sábado (28); comunidade teve acesso a serviços de órgãos como Detran, Caesb, Codhab e INSS e atividades de lazer para adultos e crianças

A 14ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão encerrou-se neste sábado (28) depois de disponibilizar, durante três dias, os serviços do Governo do Distrito Federal reunidos em um só evento no Sol Nascente. A população pôde procurar atendimentos do Na Hora, Caesb, Codhab, Detran, Neoenergia, INSS, BRB, DER, Receita Federal, Funap e Defensoria Pública do Distrito Federal, entre outros órgãos governamentais.

“O Sol Nascente representa um olhar atento, especial, uma responsabilidade e compromisso com a população que elegeu nosso governo. Chegamos aqui com muita vontade de trabalhar e de entregar o melhor serviço do GDF à população. Como cidadã me sinto muito orgulhosa de ter um governo que trabalha para as pessoas e, como secretária, estou cada vez mais motivada”, afirmou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O auxiliar de almoxarifado Roni Leite, 48 anos, esteve no GDF Mais Perto do Cidadão por dois dias. Ele aproveitou para resolver as pendências perto de casa e mudar o visual para o fim de semana: “Ontem (sexta-feira), eu estive aqui para ter um outro atendimento e hoje eu retornei para cortar o cabelo e assistir ao pessoal do teatro. Essa ação é ótima porque é pertinho de casa. Vou sair daqui mais bonito ainda”.

Já o eletricista Francisco de Assis, 60, mora ao lado de onde a estrutura do programa foi montada. Segundo ele, o funcionamento dos serviços também aos sábados facilita a vida de quem precisa trabalhar durante a semana. “Eu trabalho todos os dias, então, aproveitei hoje que estou de folga para vir aqui conhecer. É um evento completo. Vou cortar meu cabelo e, quando acabar, vou avisar a minha esposa para vir também”, avaliou.

O programa

O GDF Mais Perto do Cidadão se baseia na inclusão social, dignidade da pessoa humana, bem-estar social, eficiência dos serviços públicos e acessibilidade. A iniciativa foi instituída por decreto, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em 8 de fevereiro deste ano. Durante a programação, há também atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social, além de serviços de beleza.

O programa já percorreu Riacho Fundo II, Ceilândia, Planaltina – duas vezes –, Sobradinho, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, Recanto das Emas, São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho II e Colônia Agrícola 26 de Setembro. Ao todo, já foram realizados mais de 90 mil atendimentos nas regiões administrativas do DF.

Com informações da Agência Brasília