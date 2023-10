Ponto de drogas em distribuidora de bebidas é desmantelado em Santa Maria

Após homem ser detido, foi encontrado com ele 07 porções de cocaína

Na noite da última sexta-feira (13), os policiais do Batalhão de Choque com apoio do BPCÂES apreenderam um tablete de maconha e porções de cocaína, na QR 310 de Santa Maria.

A equipe de Grifo Patamo Alfa durante patrulhamento na cidade, recebeu uma denúncia de tráfico que ocorria próximo a uma distribuidora de bebidas.

No momento em que a equipe chegou ao local, um indivíduo correu para o banheiro do estabelecimento dispensando algo no local. Após ser detido, foi encontrado com ele 07 porções de cocaína.

Dê imediato foi acionado a equipe do BPCÃES para busca no interior do estabelecimento, onde cães farejadores localizaram 01 tablete de maconha e balança de precisão.

Dois indivíduos foram detidos e conduzidos para 26º DP sendo autuados por tráfico de drogas.