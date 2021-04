Ponte JK parcialmente interditada neste domingo (18)

Trânsito na via EPJK será bloqueado no sentido Lago Sul, a partir da L4 Sul, próximo à Procuradoria Geral da República, até o Condomínio Solar de Brasília

A Ponte JK ficará parcialmente interditada neste domingo (18). O Departamento de Trânsito do Distrito Federal informou que a alterações no trânsito nas imediações ocorrerão devido à competição Triathlon Endurance, que acontecerá a partir das 6h. As informações são da Agência Brasília.

Para garantir a segurança dos atletas, o trânsito na via EPJK será bloqueado no sentido Lago Sul, a partir da L4 Sul, próximo à Procuradoria Geral da República, até o Condomínio Solar de Brasília.

No sentido Esplanada dos Ministérios, haverá compartilhamento da via, que ficará com apenas a faixa da direita livre para o trânsito de veículos desde o cruzamento com a Estrada Parque Dom Bosco até a L4 Sul. Já o trecho da via que vai da rotatória da DF-027, próximo ao Condomínio Solar de Brasília, até a tesourinha da DF-025, o trânsito será livre para veículos.

O Detran recomenda aos condutores que evitem transitar pela região, principalmente o trecho compartilhado e, caso seja necessário fazer esse trajeto, mantenha a atenção redobrada a fim de evitar acidentes. A rota alternativa é pela Ponte Costa e Silva.

A previsão é que a via da Ponte JK seja liberada por volta das 12h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Com informações do Detran-DF