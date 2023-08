Ponte Honestino Guimarães será liberada a partir das 5h desta segunda

Pistas estavam interditadas desde a última sexta-feira (25) para recapeamento asfáltico, instalação de tachões e sinalização

As três faixas da Ponte Honestino Guimarães estarão liberadas a partir das 5h de segunda-feira (28). As pistas estavam interditadas desde a última sexta-feira (25) para a execução de fresagem, recapeamento asfáltico, demarcações de faixas horizontais e instalação de tachões. Com a finalização dos serviços, os motoristas podem voltar a utilizar o caminho.

Desenhada por Oscar Niemeyer, a Ponte Honestino Guimarães está em obras desde o segundo semestre de 2021. O investimento aproximado de R$ 17 milhões prevê o reforço das estruturas, a modernização da iluminação e a reforma das passarelas, além da construção de outra passagem para pedestres sob a ponte, na cabeceira localizada no Lago Sul.

“Com essa reforma, buscamos garantir mais 50 anos da ponte em funcionamento”, aponta o diretor de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Carlos Alberto Spies. A obra abrange, principalmente, aspectos da segurança estrutural e aumento da vida útil da estrutura inaugurada em 1976, portanto, com 47 anos de funcionamento.

Estão em fase final de execução os serviços de recuperação de manifestações patológicas que existiam, como fissuras, corrosão etc; remodelagem dos passeios de pedestres e guarda-corpos; adequação dos guarda-rodas; criação de píer junto ao lago, bem como a instalação de iluminação LED.

Com informações da Agência Brasília