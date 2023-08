Ponte Honestino Guimarães será interditada nesta sexta (25)

Estrutura passará por serviço de fresagem, recapeamento asfáltico e sinalização das vias, e voltará a ser liberada na segunda-feira (28)

Atenção, motoristas! As três faixas da Ponte Honestino Guimarães estarão fechadas das 20h desta sexta-feira (25) até as 5h de segunda-feira (28). Ou seja, aqueles que costumam utilizar a via devem procurar rotas alternativas, como a Ponte das Garças e Ponte Juscelino Kubitschek – primeira e terceira ponte, respectivamente. A medida ocorre para a execução de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, demarcações de faixas horizontais e instalação de tachões.

Com o fim da interdição, os veículos poderão trafegar nas três faixas normalmente, no sentido Plano Piloto-Lago Sul e vice-versa. As datas e horários foram definidos de forma a minimizar o impacto na rotina da população, tendo em vista que, aos finais de semana, o fluxo de veículos é menor do que em dias úteis.

“É um transtorno necessário para que, futuramente, tenhamos um trânsito melhor”, afirma o diretor de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Carlos Alberto Spies. “As três faixas serão fresadas, com a retirada de todo o pavimento antigo. Vai ser tudo raspado para que seja aplicada uma nova camada asfáltica”, explica.

Desenhada por Oscar Niemeyer e construída em 1976, a Ponte Honestino Guimarães está em obras desde o segundo semestre de 2021. O investimento de cerca de R$ 17 milhões prevê o reforço das estruturas, a modernização da iluminação e a reforma das passarelas, além da construção de outra passagem para pedestres sob a ponte, na cabeceira localizada no Lago Sul.

Entenda

→ 25 de agosto: 20h – interdição total da ponte para os serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, demarcações de faixas horizontais e instalação de tachões;

→ 28 de agosto: 5h – liberação total da ponte.

Com informações da Agência Brasília