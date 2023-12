Ponte Honestino Guimarães estará bloqueada para queima de fogos

Período de interdição será das 23h40 deste domingo (31) à 0h30 de segunda-feira (1º); Detran-DF e PMDF farão operações de sinalização, controle e fiscalização de trânsito

Neste domingo (31), a Ponte Honestino Guimarães estará totalmente bloqueada no período das 23h40 à 0h30 de segunda-feira (1º). A interdição tem como objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres durante a queima de fogos no Lago Paranoá.

O bloqueio será realizado nos dois sentidos, no retorno em frente ao Pontão e na altura da alça de acesso à via L4 Sul.

Em razão dessas festividades de fim de ano, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) farão operações de sinalização, controle e fiscalização de trânsito às margens do Lago Paranoá.

