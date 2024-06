Manutenção de árvores no DF tem investimento de mais de R$ 50 milhões em 2024

O investimento em serviços para manutenção da arborização do Distrito Federal foi aumentado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). O valor destinado a essa atividade para este ano é de R$ 51.405.557,08. Em nível de comparação, em 2023 foram destinados R$ 44.764.672,13 e, no período anterior, de R$ 41.229.885,62.

“É um serviço continuado e, com o crescente aumento da quantidade de mudas plantadas nas cidades, a tendência é seguir aumentando”, destacou o presidente da Novacap, Fernando Leite, ao lembrar que, neste ano, a meta é plantar cerca de 100 mil mudas.

Em 2024, a Novacap realizou um total de 48.498 intervenções arbóreas nas regiões, sendo 40.531 podas, 5.011 supressões e 2.956 remoções de árvores mortas ou caídas.

Regiões como Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga e Planaltina, entre outras, são as que mais demandam por serviços, como podas, erradicações e manutenções diversas nas áreas verdes.

“Vale destacar, porém, que a arborização do DF precisa crescer livremente, dentro dos padrões de segurança”, frisou Fernando Leite. A poda e, eventualmente, o corte de árvores, são fundamentais quando há risco à população, como queda de galhos grandes ou árvores; ou comprometa a própria estrutura da vegetação.

O serviço de manutenção arbórea nas áreas públicas urbanas é de total responsabilidade da Novacap, realizado por pessoal próprio ou por equipes contratadas. O cidadão não deve fazer esse tipo de intervenções por conta própria nas áreas públicas. Para solicitar a intervenção junto ao poder público, basta entrar em contato com a Ouvidoria pelo número 162. Os especialistas vão ao local avaliar a situação e providenciar o serviço, quando necessário.

*Com informações da Agência Brasília