Ponte Alta Norte, no Gama, inaugura mais um papa-lixo

Com o novo equipamento, RA já conta com 24 unidades. Até o fim do ano, o Distrito Federal terá 454 contêineres semienterrados

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) inaugurou, nesta quarta-feira (23), mais um papa-lixo na região de Ponte Alta Norte, no Gama. O equipamento está localizado na Avenida Buritis, uma das principais vias da área.

Contando com o recém-inaugurado, o Gama conta, atualmente, com 24 papa-lixos. A inauguração teve participação do diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, e da administradora regional do Gama, Joseane Araújo, além de moradores, integrantes da empresa Suma (que atua na região) e servidores do SLU e da administração regional.

O papa-lixo é um contêiner semienterrado com capacidade para receber até 5m³ de resíduos domiciliares de forma segura e limpa. Ao redor do equipamento, uma infraestrutura de paisagismo convida os moradores a cuidarem do local e mantê-lo limpo e arrumado.

Para o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, o papa-lixo é um equipamento fundamental e precisa ser cuidado pela comunidade. “É um equipamento simples e que traz resultados fantásticos na gestão do lixo doméstico. Sou daqui do Gama, então é um prazer estar entregando mais este papa-lixo. A gente faz com o maior carinho para deixar tudo limpo e bonito. Vamos cuidar do papa-lixo, pois quando a comunidade ajuda e preserva, é muito melhor”, destacou.

O empresário Renato Aurélio é morador da Ponte Alta Norte há 15 anos. Ele conta que o local onde hoje fica o papa-lixo era um ponto de descarte irregular de lixo. “Muitas vezes as pessoas passavam e jogavam o lixo na rua mesmo. Por isso o papa-lixo é uma iniciativa importantíssima que vai nos ajudar bastante. O que pudermos fazer para cuidar dele da melhor forma, faremos”, disse.

A inauguração terminou com uma demonstração de como é feita a coleta pelo caminhão de lixo. Os resíduos dos papa-lixos são recolhidos diariamente. De acordo com a administradora Joseane Araújo, o papa-lixo também é instrumento de conscientização ambiental.

“O papa-lixo é de extrema relevância, especialmente na área rural. Ele auxilia a conscientizar a população para o descarte correto do lixo domiciliar. Vamos cuidar com carinho deste equipamento e a população também tem que fazer a sua parte e nos ajudar”, destacou.

O Distrito Federal conta hoje com quase 400 papa-lixos. A meta do GDF é disponibilizar um total de 454 contêineres para atender a população de todas as regiões administrativas ainda em 2022. Para visualizar o mapa com o endereço de todos os papa-lixos do DF, acesse https://www.slu.df.gov.br/papa-lixo/.

*Com informações do SLU-DF