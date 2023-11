Pontão é fechado após forte tempestade

Segundo assessoria, o local está sem energia e sem previsão para voltar

O Pontão do Lago Sul está fechado temporariamente após forte tempestade atingir a capital federal na tarde deste sábado (25). Segundo informações da assessoria de comunicação do espaço, o local está sem energia e sem previsão para voltar.

As chuvas atingiram vários locais de Brasília. O Lago Sul foi um dos mais atingidos pelo temporal, restaurantes como Chard by Chicago Prime, Soho e Izzi Wine Garden no Pontão ficaram destruídos e precisaram ser fechados.

O Píer 21 também foi atingido, segundo informações o telhado do boliche caiu. No shopping ainda ocorria uma Feira de Vinhos, o evento foi destruído e precisou ser interrompido imediatamente. Pessoas que estavam no local tentaram se abrigar.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, um aviso de alerta para chuvas intensas. O comunicado foi publicado às 14h30 deste sábado (25) e permanece até as 21h.