Policiais militares salvam bebê engasgada em Santa Maria

Policiais militares ajudaram a salvar a vida de uma recém-nascida de apenas 8 dias, na tarde desta sexta-feira (12), na QR 100 de Santa Maria.

Os policiais do Gtop realizavam ponto de bloqueio, quando uma senhora pediu socorro. A mulher desceu do carro com a criança nos braços, já roxa, e disse que a bebê havia se engasgado.

O sargento Hamilton iniciou a manobra de Heimlich, que é uma manobra utilizada em caso de emergência por asfixia, e conseguiu reanimar a criança.

Em seguida, a criança foi conduzida ao Hospital de Santa Maria, onde foi atendida pela equipe médica de pediatria e passa bem.

