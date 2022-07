Policiais militares prendem homem que não queria ser abordado por policial negro

O homem furtou celulares e acabou agredido por pessoas do local. Na hora que a polícia chegou, praticou a injúria racial e desacato

Após receber denúncia de furto e ato obsceno na tarde de sábado (9), a Polícia Militar chegou à Orla do Lago Paranoá e encontrou um homem nitidamente alterado, caído e ferido no estabelecimento. Segundo informações preliminares, ele teria sido agredido pelas pessoas do local.

Além de furtar celulares, importunar mulheres e estar sob efeito de drogas entorpecentes, o homem agiu de forma agressiva e disse que não seria abordado por um policial negro, partindo para atacar a equipe. Então, os agentes usaram dos meios legais para conter o homem.

Devido aos ferimentos, o criminoso foi levado ao hospital, onde novamente ameaçou funcionários do local e integrantes da equipe policial. Após atendimento, foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por injúria racial, furto, ato libidinoso, uso e porte de substância entorpecente, ameaça e desacato.