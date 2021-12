Policiais encontram arma na rua após abordagem

A arma foi encaminhada à 27º Delegacia para registro da ocorrência

Um revólver abandonado em via pública, foi apreendido por Policiais militares do Recanto das Emas, no início da tarde desta sexta-feira (17).

Uma equipe do 27º Batalhão patrulhava a cidade quando viu três homens, em um GM/Corsa, em atitude suspeita passando pela via no sentido contrário. Os militares fizeram o retorno mas perderam o veículo de vista.

A equipe patrulhou as imediações e encontrou o veículo com os ocupantes. Feita a abordagem nada de ilícito foi encontrado na posse dos homens. No interior do veículo também nada de ilícito foi encontrado. O trio acabou sendo liberado.

A equipe voltou pelo local onde o Corsa poderia ter passado e acabaram encontrando um revólver calibre 38 com duas munições abandonado na via. A arma foi encaminhada à 27º Delegacia para registro da ocorrência.