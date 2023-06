Policiais do DF treinam corporação da República Dominicana

De acordo com a PMDF, a missão tem como objetivo integrar os países na colaboração da metodologia nos conhecimentos e preceitos da Polícia Militar

Integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vão passar cerca de um mês em missão oficial na República Dominicana para ministrar um treinamento em motopatrulhamento para militares da polícia nacional daquele país. O curso pretende formar 44 policiais até o dia 3 de julho.

De acordo com a PMDF, a missão tem como objetivo integrar os países na colaboração da metodologia nos conhecimentos e preceitos da Polícia Militar. Em 2022, o Governo do Distrito Federal (GDF) e a Embaixada da República Dominicana no Brasil assinaram um acordo de cooperação técnica internacional.

No treinamento ministrado nas instalações da Força Aérea da República Dominicana (FARD), serão desenvolvidos preceitos básicos, como alinhamento das motocicletas, estacionamento, técnicas de pilotagem, off-road, frenagem, falha em rampa, oito longos, slalom longo, off pista, pilotagem a pé, dinâmica de grupo, entre outras práticas.

O general Juan Hilario Guzmán Badia, reitor do Instituto Policial de Educación Superior (IPES), destacou a contribuição da PMDF: “Estamos iniciando o treinamento especializado [Pilotagem de viaturas policiais], que constitui o fortalecimento dos laços de amizade que nos une à República Federativa do Brasil e a suas forças policiais.”

O chefe da delegação brasileira, capitão Jônatas Chaves, enfatizou a importância do treinamento. “A PMDF é pautada pelo cientificismo e valoriza a decisão pelo treinamento e capacitação para atender a sociedade, dirigindo motocicletas e veículos de quatro rodas, nas técnicas de pilotagem policial”, destacou o policial militar.

Além do capitão Jônatas, integram a missão o subtenente Vanildo José, o primeiro-sargento Mário Alberto Vilela e o terceiro-sargento Edson Bezerra, todos lotados na Diretoria de Especialização e Aperfeiçoamento (DEA) da PMDF.

Esta é a segunda visita da PMDF à República Dominicana. Em 2022, uma equipe da corporação fez uma visita técnica à polícia nacional daquele país para compartilhar conhecimentos técnicos e auxiliar na reestruturação da força de segurança do país.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília