Policiais do BOPE agem rápido e contêm homem em surto psicótico em Brazlândia

O homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento de Brazlândia

Na tarde desta segunda-feira (11), policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) entraram em ação para preservar a integridade física de um homem que estava em surto psicótico, em Brazlândia.

O Grupo de Intervenção Tática do BOPE, especializado em lidar com situações de alto risco, conseguiu realizar com sucesso a contenção e imobilização do indivíduo, evitando possíveis danos a ele próprio e a terceiros.

O homem em surto foi prontamente atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local da ocorrência.