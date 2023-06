Policiais civis aceitam reajuste de 18% parcelado

A decisão foi tomada em assembleia nesta quarta-feira (14), no Complexo da Polícia Civil do DF (PCDF)

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) e o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF (Sindepol-DF) aceitaram a nova proposta do governo federal de reajuste salarial para as forças de segurança.

A proposta prevê o reajuste de 18% parcelado em duas vezes, sendo que 9% será logo após a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PNL), previsto para ocorrer ainda neste mês e 9% em janeiro de 2024.

A decisão foi tomada em assembleia nesta quarta-feira (14), no Complexo da Polícia Civil do DF (PCDF). Ontem (13), ocorreu o acordo do parcelamento em uma reunião entre parlamentares, as categorias e membros do Ministério da Gestão e Inovação.

Anteriormente, a proposta do governo federal era o parcelamento da porcentagem em três, sendo os primeiros 9% em julho deste ano, 4,5% em janeiro de 2024 e 4,5% em janeiro de 2025.

Os salários da Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF são pagos com recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF), que é gerido pelo Governo do DF (GDF), mas custeado pela União.