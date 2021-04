Polícia recupera carro dos Correios roubado na Ceilândia

De acordo com as informações divulgadas, os assaltantes estavam armados e abordaram o funcionário dos Correios no conjunto B da QNP 17

Policiais militares do Batalhão Escolar (BPEsc) recuperaram na manhã desta terça-feira (6) um veículo dos Correios que havia sido roubado em Ceilândia. De acordo com as informações divulgadas, os assaltantes estavam armados e abordaram o funcionário dos Correios no conjunto B da QNP 17. Após o assalto, os criminosos fugiram levando o veículo da empresa. Um policial militar da Reserva Remunerada viu a ação, começou a seguir o carro roubado e acionou a equipes de serviço da PMDF. O cerco foi montado e uma equipe do Batalhão Escolar localizou os assaltantes descarregando o carro dos Correios no Setor de Chácaras do Setor P Norte em Ceilândia, próximo ao Córrego das Corujas. Os suspeitos fugiram para o matagal ao perceberem a aproximação da equipe policial. Até o momento, ninguém foi preso.