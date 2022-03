Policia prende quatro assaltantes após roubos de carro pelo DF

Dois foram feridos em um acidente ao tentar fugir; os quatro foram presos em flagrante

Policiais militares prenderam quatro assaltantes nesta madrugada (29). Segundo a PMDF, os assaltantes cometeram uma série de roubos de carro no Gama e Recanto das Emas.

A equipe da GTop 29 fazia um patrulhamento na cidade do Gama quando recebeu as informações de que um Gol preto teria sido roubado próximo a Rodoviária da cidade por volta das 22h30. Então às 0h30, a polícia foi informada de que quatro indivíduos haviam participado de outro roubo e desta vez, de um Gol cinza, no Recanto das Emas. Os assaltantes estavam utilizando o mesmo carro roubado no Gama.

Os dois veículos voltaram para o Gama após o assalto e as equipes de lá e de Santa Maria iniciaram o patrulhamento para localizar os carros. Por volta das 1h40 da manhã de quarta-feira (29), a equipe viu o Gol preto trafegando em alta velocidade na QL 01, perto de um posto de combustível e conseguiram abordar o indivíduo.

Na delegacia, os policiais foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM-DF) que uma equipe da PM de Santa Maria estava perseguindo um Gol cinza, que passava pelo Setor Sul do Gama e estava fugindo para o sentido Ponte Alta. Após sete minutos de perseguição, o condutor perdeu o controle do carro, que veio a capotar, com outros dois ocupantes, perto do bar do Adão, na DF 290.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) teve de ser acionado pois dois ocupantes estavam feridos, presos nas ferragens. Um quebrou o fêmur e o outro quebrou uma costela e a perna. A dupla foi encaminhada para o Hospital Regional do Gama.

Os quatro assaltantes foram presos em flagrante e encaminhados para 20° Delegacia de Polícia do Gama.