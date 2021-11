Polícia prende estuprador momentos depois de cometer crime

Homem ofereceu caronoa à vítima de 23 anos e acabou desviando a rota para um lugar ermo e lá teria cometido o estupro

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II) prendeu um homem de 49 anos suspeito de estuprar uma mulher de 23 anos em Ceilândia.

A vítima foi abordada enquanto caminhava na Avenida Hélio Prates, próximo ao Hotel Brisa, em Taguatinga. Segundo a investigação, o suspeito ofereceu carona para ela, que seguia para a casa de um amigo em Ceilândia.

Durante o trajeto feito numa VW Kombi, a vítima percebeu que o homem se desviou do caminho para uma estrada de terra. Ele estacionou o carro e, com uma tesoura de jardinagem, ameaçou a vítima, exigindo que ela fizesse sexo oral nele.

O próprio criminoso, segundo a polícia, teria arrancado as roupas da mulher. A vítima só conseguiu se desvencilhar do bandido porque saltou pela janela do carro. Ela acabou sendo atingida na perna com a tesoura.

Mesmo ferida, ela teve forças para correr e pedir ajuda em uma residência próxima do local. Ao ser avisada pelo Samu sobre o caso, policiais civis começaram a caçada ao criminoso. Eles colheram provas e materiais genéticos do estuprador que estavam na vítima.

Os policiais conseguiram prendê-lo graças à ex-companheiro do suspeito. Ao aparecer na casa dela, a mulher avisou aos policiais sobre sua presença no lugar. A denúncia foi motivada porque ele estava foragido devido a outro crime que havia cometido em julho.

Durante a ação policial de captura ao bandido, o autor ainda tentou se esquivar das prisões, se apresentando com um nome falso, o que não colou. Após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido à carceragem da PCDF.