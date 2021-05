Polícia prende acusado de duplo homicídio no DF

Um jovem, de 21 anos e um adolescente, de 13, foram vítimas de homicídio e atingidos por disparos de arma de fogo

Na quinta-feira (20), um homem de 36 anos suspeito de cometer um duplo homicídio, em Sobradinho, se apresentou na 13ª Delegacia de Polícia. O acusado ficará preso, de forma preventiva, até o fim do processo.

O crime ocorreu na noite de sábado (15/5), em um assentamento. Outro rapaz, de 17 anos, também foi ferido durante a ação.

O envolvido, mesmo sendo reconhecido pela vítima sobrevivente, negou a autoria do crime. Ele afirmou que não havia estado no local. O comparsa do indivíduo, menor de idade, apresentou-se na Delegacia da Criança e do Adolescente e tentou assumir sozinho a prática do ato.

Um jovem, de 21 anos e um adolescente, de 13, foram vítimas de homicídio e atingidos por disparos de arma de fogo.

De acordo com o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado, o primeiro acusado teria agido após uma das vítimas ter roubado telhas na casa dele.

O homem, acompanhado de um comparsa, desceu de um carro e atirou contra três vítimas e depois fugiu do local.